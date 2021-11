Aangehouden relschoppers zijn tieners uit Stad en mannen uit Winschoten en Stadskanaal

nieuws

Foto: Chris Bakker

De vier verdachten die zondagavond zijn aangehouden tijdens de rellen in Groningen zijn mannen van 18 en 33 jaar uit Winschoten en Stadskanaal en twee jongens van 15 en 13 uit de stad Groningen. Dat maakte de politie maandagmiddag bekend.

De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de ongeregeldheden, waarbij de Mobiele Eenheid van de politie meermaals heeft moeten optreden. De dienst denkt dat er binnenkort nog meer aanhoudingen zullen worden verricht.

Aan het begin van de zondagavond trokken meerdere groepen (voornamelijk jongeren) de binnenstad in en pleegden vernielingen aan meerdere winkelruiten en een bushokje. In de vestiging van opticien Greving en Greving aan de Grote Markt hebben plunderingen plaatsgevonden. Ook keerden zij zich op een gewelddadige manier tegen de politie.

De politie is nog steeds op zoek naar mensen met meer informatie over de ongeregeldheden. Informatie delen met de politie kan door te bellen met 0900-8844. Anoniem melden kan ook, via meldmisdaadanoniem.nl of via telefoonnummer 0800-7000.