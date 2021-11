A28 is komend weekend dicht tussen Julianaplein en Groningen-Zuid

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De A28 is vanaf aanstaande vrijdagavond tot en met maandagochtend 8 november in beide richtingen afgesloten tussen het Julianaplein en Groningen-Zuid. Dat maakte Groningen Bereikbaar maandagochtend bekend.

Ook de Brailleweg en de Vondellaan zijn dicht voor alle verkeer. De afsluiting is nodig voor het afronden van de nieuwe afrit van de A28 naar de Brailleweg. De oude afrit richting het centrum is vanaf vrijdag 5 november 22.00 uur dicht. Op maandag 8 november 06.00 uur gaat de nieuwe afrit naar de Brailleweg open.

Verkeer op de A28 kan nog wel gebruikmaken van de zuidelijke op- en afritten bij Groningen-Zuid. Voor het autoverkeer wordt een éénrichtingscircuit ingesteld. Auto’s kunnen in beide richtingen niet onder het viaduct bij de Van Ketwich Verschuurlaan door rijden. Automobilisten vanuit het zuiden worden omgeleid via afrit 39 Groningen-Zuid en kunnen daar alleen rechts afslaan. Vanuit Groningen richting Haren of Assen kan men alleen via de Laan Corpus den Hoorn de A28 op rijden. Bussen en hulpdiensten rijden hetzelfde circuit als de auto’s, maar dan in tegengestelde richting.

Het verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de provinciale of rijkswegen. Verkeer uit Assen of zuidelijker kan via de N33 en de A7 naar Groningen of verder rijden. Verkeer tussen Assen en Drachten wordt omgeleid via de N386 (via Vries) en de N372 (via Peize). Voor verkeer tussen Groningen en Tynaarlo en omgeving geldt dat zij via Groningen-Zuid worden omgeleid. Fietsers worden omgeleid via de Van Iddekingeweg. Vanaf Haren is de oprit naar de A28 richting Groningen ook afgesloten.

De verwachting is dat er extra vertraging ontstaat op de wegen in Groningen-Zuid. Om het verkeer voldoende te laten doorstromen, worden in de wijk de Wijert meerdere richtingen afgesloten of omgezet. Het deel van de Nicolaas Beetsstraat wat de Van Ketwich Verschuurlaan met de Aagje Dekenstraat verbindt, wordt afgesloten. De Van Lenneplaan en de P.C. Hooftlaan worden alleen toegankelijk voor verkeer vanaf de Bilderdijklaan. De andere richting gaat tijdelijk dicht.