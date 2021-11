166 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen, 489 infecties in provincie

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Volgens het RIVM zijn tussen maandag- en dinsdagochtend 166 nieuwe corona-besmettingen vastgesteld in de gemeente Groningen. In de rest van de provincie Groningen werden 323 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat blijkt uit de dagcijfers die het RIVM dinsdag bekendmaakte.

In de gemeente Groningen werd tien besmettingen meer vastgesteld dan in de voorgaande vierentwintig uur. In de provincie werden 47 besmettingen minder aangetroffen dan in de voorgaande vierentwintig uur. De meeste besmettingen in de Ommelanden werden aangetroffen in de gemeente Westerkwartier (104).

Een inwoner van de provincie Groningen werd tussen maandag- en dinsdagochtend opgenomen in een ziekenhuis. Deze persoon is afkomstig uit de gemeente Stadskanaal. Volgens de gezondheidsdienst kende de provincie geen nieuwe sterfgevallen. Maandag meldde het RIVM geen ziekenhuisopnames en sterfgevallen uit de provincie.

Landelijk meldt het RIVM 23.039 nieuwe besmettingen, 27 minder dan maandag. Vierhonderd mensen werden opgenomen in een ziekenhuis, waarvan 51 op een IC. Bij het RIVM werden landelijk 53 overlijdens gemeld door corona. Dat waren er maandag 29.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens per gemeente:

Gemeente B Z O Gemeente B Z O Groningen 166 0 0 Midden Groningen 30 0 0 Stadskanaal 37 1 0 Het Hogeland 35 0 0 Veendam 18 0 0 Westerkwartier 104 0 0 Pekela 9 0 0 Eemsdelta 39 0 0 Oldambt 17 0 0 Overig 4 0 0 Westerwolde 30 0 0 Totaal 489 1 0