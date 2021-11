116 besmettingen in gemeente Groningen, 445 infecties en drie overlijdens in provincie

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Volgens het RIVM zijn tussen maandag- en dinsdagmiddag 116nieuwe corona-besmettingen vastgesteld in de gemeente Groningen. In de rest van de provincie Groningen als geheel werden 329 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat blijkt uit de dagcijfers die het RIVM dinsdag bekendmaakte.

In de gemeente Groningen werd één besmetting meer vastgesteld dan in de voorgaande vierentwintig uur. In de provincie werden 112 besmettingen meer aangetroffen dan in de voorgaande vierentwintig uur. De meeste besmettingen in de Ommelanden werden aangetroffen in de gemeente Westerkwartier (54).

Drie inwoners van de provincie Groningen werden tussen maandag- en dinsdagochtend als overleden gemeld bij het RIVM. Volgens de gezondheidsdienst kende de provincie geen nieuwe ziekenhuisopnames. Maandag meldde het RIVM nog drie ziekenhuisopnames uit de provincie.

Landelijk meldt het RIVM 20.252 nieuwe besmettingen, 978 meer dan maandag. 306 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis, waarvan 39 op een IC. Bij het RIVM werden landelijk 35 overlijdens gemeld door corona. Dat waren er maandag slechts zestien.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens per gemeente:

Gemeente B Z O Gemeente B Z O Groningen 116 0 1 Midden Groningen 43 0 0 Stadskanaal 42 0 0 Het Hogeland 45 0 0 Veendam 23 0 0 Westerkwartier 54 0 1 Pekela 14 0 0 Eemsdelta 49 0 0 Oldambt 28 0 1 Overig 5 0 0 Westerwolde 26 0 0 Totaal 445 0 3