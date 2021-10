Zweet, persoonlijke records, gezelligheid en een nazomerzonnetje op 4 Mijl (foto’s)

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De 4 Mijl van Groningen wordt zondag onder prima condities verlopen. Op deze pagina een verslag in foto’s.

Het hardloopevenement wordt voor de 34ste keer gehouden. De wedstrijdloop begon om 13.00 uur. Bij de mannen wist de Oegandees Rogers Kibet te winnen in een tijd van 17.27 minuten. Bij de vrouwen was het opnieuw Eva Cherona die als eerste over de finish op de Vismarkt kwam. Ook de afgelopen twee edities wist zij te winnen. Cherona noteerde een tijd van 19.17 minuten.

Dweilorkest

Na de wedstrijdloop was het de beurt aan de Charity Run gevolgd door de bedrijven-, jeugd- en recreatielopers. “Het is ontzettend gezellig”, vertelt fotograaf Mike Weening. “Hier op de kruising Verlengde Hereweg met de Goeman Borgesiuslaan staat een dweilorkest die vrolijke muziek speelt, die de lopers aanmoedigen. Er staan ook behoorlijk wat mensen langs de kant van de straat”

“Ik ben allang blij dat ik gefinisht ben”

Op de Vismarkt finishen ondertussen de lopers. De één blij omdat een persoonlijk record verbroken is, een ander ietwat teleurgesteld omdat een nieuw record er net niet in zat. “Ik sprak net met een meisje, die rond de veertien jaar oud is, die vertelde dat ze niet weet hoe lang ze er over gedaan heeft, maar dat ze allang blij is dat ze gefinisht is”, vertelt verslaggeefster Danja de Jonckheere.

