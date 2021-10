Zorgen bij SP over problemen bij doorverwijzingen naar Voedselbank

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De gemeenteraadsfractie van de SP maakt zich zorgen over het dalende aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbank in de gemeente. Een minder goed lopend systeem van doorverwijzingen zou daar de oorzaak van kunnen zijn.

Dinsdagavond berichtte het Dagblad van het Noorden over zorgen van de Voedselbank Groningen. Het aantal mensen dat een beroep doet op steun, is tijdens de coronacrisis gedaald van 750 naar minder dan 450 cliënten. Dat, terwijl de verwachting was dat het aantal gebruikers van Voedselbank-hulp juist zou zijn gestegen.

De Voedselbank Groningen denkt dat de onverwachte daling mogelijk het gevolg is van een minder goed lopend systeem van doorverwijzingen. Daarom neemt de Voedselbank nu zelf het heft in handen: Mensen kunnen zich nu rechtstreeks bij de Voedselbank melden voor steun.

De SP wil daarom van het college van B&W weten of het een goed beeld heeft van alle mensen die eerder een beroep deden op de Voedselbank, maar nu niet meer. Ook wil de fractie weten wat het college gaat doen om het systeem van aanmelding en doorverwijzing beter te laten verlopen. De SP wil daarnaast dat het gemeentebestuur met een duidelijke deadline komt en weet waneer deze problemen zijn opgelost.