Zonneweide Glimmen feestelijk geopend

De onthulling van het bijenhotel. Foto: Zonneweide Glimmen

Zonneweide Glimmen is afgelopen vrijdag feestelijk geopend. De weide werd afgelopen voorjaar al in gebruik genomen maar vanwege het coronavirus vond de opening pas nu plaats.

De zonneweide is gerealiseerd aan de Zuidlaarderweg, tegenover brasserie De Kastanjehoeve. Op een stuk grond van 1,8 hectare, die twee jaar geleden is aangekocht, kunnen maximaal 5.370 zonnepanelen geplaatst worden. De jaarlijkse elektriciteitsproductie komt daarmee op 1.500 MWh, wat goed is voor zo’n vijfhonderd huishoudens. Met 1.500 MWh is de zonneweide het grootste postcoderoos project van het Noorden.

Bij de opening liet de Energie Coöperatie Zonneweide Glimmen weten dat de zonneweide half april in productie is gegaan. “Dat wil zeggen dat alle zonnepanelen aangesloten waren en stroom leverden aan de grote transformator die hier achter het hek staat”, laat de coöperatie weten. “We hebben dat toen niet feestelijk gevierd omdat de corona dat onmogelijk maakte. We hebben inmiddels ongeveer 1200 MWh aan stroom geproduceerd. Dat staat gelijk aan een besparing van 750 ton CO₂. Dat is gelijk aan de uitstoot van veertig huishoudens.” Bij de opening waren leerlingen van de Quintusschool aanwezig. Zij trokken een wit doek weg waarmee een bijenhotel tevoorschijn kwam. Rond de zonneweide zijn verschillende maatregelen genomen om de biodiversiteit te vergroten. Zo is het terrein afgelopen voorjaar ingezaagd.

Meer informatie over de zonneweide is te vinden op deze website.