Zondagochtend een glimp van de zon, in de middag bewolking en regen

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Na een regenachtige zaterdag zijn er ook de komende dagen buien mogelijk. Wel laat de zon zich wat meer zien.

De dag begint zondag met bewolking waarbij de zon zich zo nu en dan laat zien. In de middag neemt de bewolking verder toe en kan er ook een bui vallen. De meeste regen lijkt in de avond en in de nacht naar maandag te gaan vallen. Bij een matige zuid tot zuidoostenwind, windkracht 4, wordt het ongeveer 14 of 15 graden.

Maandag verloopt grotendeels droog, of het moet in de middag zijn dat er een bui kan vallen. De dag verloopt grotendeels bewolkt, hoewel er ook wat ruimte is voor de zon. Het waait stevig uit zuidwestelijke richting, windkracht 4 of 5, en het wordt 11 of 12 graden. Later in de week overheerst de bewolking, kan er een bui vallen en laat de zon zich zo nu en dan zien. Wordt het eerst nog 11 of 12 graden, later in de week lijken we onder de 10 graden uit te komen.