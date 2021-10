Zondag verloopt grijs en nat, later in de week opnieuw toenemende kans op regen

nieuws

Zondag gaat grijs en nat verlopen. In de nieuwe week nemen de regenkansen vanaf dinsdag opnieuw toe.

Op zondag kunnen er de nodige millimeters aan regenwater vallen. De verwachting is dat het in de loop van de middag droger wordt, dat de buien geleidelijk in de richting van Duitsland wegtrekken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind, komt de maximumtemperatuur op 14 graden te liggen. De nacht van zondag op maandag verloopt droog waarbij de minimumtemperatuur op 10 of 11 graden komt te liggen.

Maandag verloopt droog waarbij er ook wat ruimte is voor de zon. Bij een matige wind uit zuid- tot zuidwestelijke richting wordt het dan 15 of 16 graden. Op dinsdag komt een depressie vanaf de Britse Eilanden onze richting op. Op dinsdag en woensdag zal deze overtrekkende depressie gepaard gaan met buien. Het wordt dan 14 graden.