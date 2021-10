Zondag veel zon en 12 graden, komende week wisselend bewolkt en buien

nieuws

Zondag lijkt de mooiste dag van het weekend te worden, ook komende week ruimte voor de zon maar ook bewolking en kans op buien.

De nacht van zaterdag op zondag verloopt fris waarbij de minimumtemperatuur rond de 5 graden komt te liggen. In de vroege ochtend is er wat sluierbewolking mogelijk maar de zon zal steeds meer terrein gaan winnen. Bij een matige wind uit zuidelijke richting, windkracht 3 of 4, wordt het ongeveer 11 of 12 graden.

De nacht van zondag op maandag verloopt eveneens helder waarbij de minimumtemperatuur opnieuw rond de 5 graden komt te liggen. Maandag overdag verloopt bewolkt waarbij er verspreid over de dag buien voor kunnen komen. De wind is opnieuw matig en komt uit zuidelijke richting. Het wordt 11 graden. Dinsdag verloopt grotendeels droog waarbij ook de zon wat meer ruimte krijgt. De wind draait van zuid naar zuidwest en blijft matig. Het wordt dan 12 of 13 graden. Later in de week gaat de zon zich nog wat vaker laten zien, het blijft grotendeels droog en het wordt rond de 14 graden.