Zondag veel bewolking, komende week hogere temperaturen, buien en aantrekkende wind

Foto: Joris van Tweel

Na een zondag waar de bewolking de overhand zal hebben, wordt het komende week qua temperatuur warmer en zal ook de zon zich meer laten zien.

Zondag verloopt nagenoeg bewolkt. Wellicht is er een glimp van de zon mogelijk. Het blijft nagenoeg droog. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting, windkracht 3, wordt het 12 graden. Ook op maandag zal het nagenoeg droog blijven. De wind draait naar een zuidelijke richting en zal drogere lucht aanvoeren. De zon zal zich vaker laten zien en met 14 of 15 graden is het al een stuk zachter.

Dinsdag lijkt een overgangsdag te worden. Een omvangrijke depressie komt vanaf de oceaan langzaam dichterbij. Aan de voorzijde wordt warme lucht aangevoerd. Op dinsdag kan het 16 of 17 graden worden. Op woensdag kan het zelfs 17 of 18 graden worden. De zon krijgt op beide dagen weinig ruimte en er kunnen buien vallen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt op woensdag in kracht toe, windkracht 4 tot 5.