‘Zon is vrijdag en zaterdagochtend nog te zien, daarna grijs weer met buien’

In Groningen is de zon vrijdag en zaterdagochtend nog te zien. Maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis dit weerbeeld vanaf zaterdagmiddag afgelopen en neemt de kans op een bui toe.

Volgens Kamphuis is er vrijdag nog veel zon, met in de middag wat meer bewolking: Het is zacht bij 16 of 17 graden en de wind uit het zuiden is matig, windkracht 3 tot 4. Zaterdag is er in de ochtend een enkele opklarin,g maar in de middag is het grijs en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 15 graden.”

Kamphuis voorspelt verder dat de zondag nog droog begint, maar dat deze dag eindigt met perioden met regen. Volgens Kamphuis komt de temperatuur dan uit rond 16 graden.

“Na het weekend wordt het kouder”, vult Kamphuis aan. “Maandag valt er een enkel buitje en dinsdag en woensdag neemt de kans op regen wat toe. Verder is er ook nu en dan zon en waait er een matige tot soms vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 4 tot 5. Maandag tot en met woensdag wordt het overdag 10 of 11 graden.”