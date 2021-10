Zes nieuwe Toukomstprojecten krijgen groen licht en geld

nieuws

Zes van de in totaal 44 ingeleverde Toukomstprojecten van het Toukomstpanel kunnen van start gaan. Het gaat om projecten in verschillende sectoren verspreid over de hele provincie.

Het Toukomstpanel, bestaande uit twintig Groningers, heeft in januari het bestuur van Nationaal Programma Groningen geadviseerd om voor deze projecten een bijdrage beschikbaar te stellen. De initiatiefnemers zijn sindsdien druk bezig geweest om hun projecten uit te werken. Het bestuur heeft nu groen licht gegeven. Het gaat in totaal om een kleine 7 miljoen euro van de beschikbare 100 miljoen van Toukomst.

Het project ‘Arts in Health Groningen’ krijgt 1 miljoen euro. Patiënten en zorgmedewerkers werken samen met speciaal opgeleide kunstenaars aan hun eigen kunst. Dit doen ze in ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Groningen.

‘Kansen voor kinderen Groningen’ krijgt een bedrag van 5 miljoen euro. Dit project wil gezinnen ondersteunen om structureel uit armoede te komen. Met de inzet van een buddy met ervaring met armoede moeten deze gezinnen weer regie krijgen over hun toekomst.

Geld is er ook voor Touripedia (een digitale ladekast die gevuld is met gratis informatie over de toeristische sector in de provincie Groningen), voor het project ‘Kruidenrijke Toukomst voor weidevogels’, voor de waddenburger, een burger op basis van algen als alternatief voor ongezonde snacks, en voor het project ‘Filosofie op het vmbo’. In totaal zijn er nu 15 Toukomstprojecten goedgekeurd. Dit jaar komen daar nog een paar projecten bij.