Zelf aan de slag met blauwdrukken tijdens de Maand van de Geschiedenis

Duiken in eeuwenoude documenten en zelf aan de slag met blauwdrukken maken kan deze maand in de Groninger Archieven.

Honderden musea, bibliotheken, boekhandels en culturele instellingen organiseren talloze activiteiten tijdens de Maand van de Geschiedenis. Blauwdruk (of met een moeilijk woord cyanotypie) is een oude techniek om kopieën te maken door middel van licht. Dit kan op papier, maar bijvoorbeeld ook op stof. Het werd ontdekt in 1842 en is nu zelf te beleven in de Groninger Archieven.

Enthousiast worden over geschiedenis kan op verschillende manieren, “mijn leraar geschiedenis is heel leuk, dus daardoor alleen al leer je veel meer en wordt je ook meer geïnteresseerd”, aldus Ilja die deelnam aan de activiteiten. Vooral de Groningse documenten zijn populair onder de kinderen, “ik was verbaasd over hoeveel de kinderen al weten”, aldus Rixt Zuidema van de Groninger Archieven. Het zelf ontdekken en nieuwsgierig worden naar geschiedenis is voornamelijk het doel deze maand. Zuidema hoopt dan ook dat dit door de activiteiten gestimuleerd wordt.