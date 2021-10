Zeerijp blijft schudden; vierde aardbeving in vier dagen

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Voor de vijfde keer deze week heeft er een aardbeving plaatsgevonden in de provincie Groningen. De lichtste beving van deze week (0.6 op de schaal van Richter) vond donderdagmiddag plaats bij Zeerijp. Het is daarmee de vierde keer in vier dagen tijd dat het dorp het epicentrum was van een beving.

De lichte beving vond plaats om 13:53 uur. Opnieuw ging het om een geïnduceerde beving, wat zoveel zegt dat de aardbeving het gevolg is van gaswinning. Ook deze trilling vond plaats op drie kilometer diepte, net als de vorige drie aardbevingen van deze week.

In de nacht van zondag op maandag vond in Zeerijp een beving plaats van 2.5 op de schaal van Richter. Maandagavond volgde een beving die een kracht had van 2.2. Maandagmiddag vond bij Appingedam een beving plaats met een kracht van 1.8. Zeerijp was woensdagavond opnieuw het epicentrum van een aardbeving, die toen een kracht had van 1.3 op de schaal van Richter.