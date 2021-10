XL-teststraat in MartiniPlaza sluit volgende week maandag

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Na bijna een jaar open te zijn geweest, is aanstaande zondag is de laatste dag dat de GGD-teststraat in MartiniPlaza open is. De maandag erna gaat de XL-teststraat dicht. Dat liet de GGD Groningen maandagmiddag weten.

De teststraat gaat dicht, omdat de MartiniPlaza in de hal weer eigen activiteiten op gaat zetten. In totaal nam de GGD sinds november 2020 ruim 220.000 tests af in de teststraat.

Groningers die zich willen laten testen kunnen terecht op de testlocatie aan de Europaweg. Vaccineren kan nog wel in MartiniPlaza, met en zonder afspraak. Dat blijft dagelijks mogelijk van 9.00 – 16.30 uur. Ook het laten registreren van vaccinaties in het gele boekje blijft mogelijke bij de evenementenlocatie.