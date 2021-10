XL-teststraat bij Meerstad sluit na drie weken de deuren

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De XL-coronateststraat die afgelopen zomer bij Meerstad werd opgebouwd, is aanstaande zondag voor het laatst open. De teststraat is dan drie weken voor het publiek open geweest. Dat meldt RTV Noord woensdagavond.

Niet alleen de teststraat in Groningen gaat sluiten, alle XL-teststraten in het land sluiten de deuren. Dit komt omdat de aanbesteding waar de teststraten onder vallen op 10 oktober afloopt en niet verlengd gaat worden. De teststraat, vlakbij de oostelijke ringweg, is uiteindelijk drie weken in bedrijf geweest. Qua capaciteit kon het 25.000 tests per dag afnemen, maar die aantallen zijn nooit behaald. Hoeveel tests er wel af zijn genomen is onbekend.

Kosten

De teststraat heeft waarschijnlijk zo’n 600.000 euro gekost. Een gemiddelde XL-teststraat kost de overheid per maand 300.000 tot 350.000 euro. In dit bedrag zijn personeelskosten en kosten voor testen en analyse niet meegenomen.

Kleinere testlocaties

Mensen die na zondag een coronatest nodig hebben kunnen vanaf dan terecht bij kleinere testlocaties. De bedoeling is dat er een fijnmazig testnetwerk zal zijn, waarbij mensen niet langer dan een half uur onderweg zijn om bij een testlocatie te komen.