Woon- En Eethuis voor Allen bestaat 150 jaar

nieuws

Foto: WEEVA

Op maandag 4 oktober aanstaande is het exact 150 jaar geleden dat de deuren opengingen van restaurant WEEVA (het Woon- En Eethuis voor Allen) aan het Zuiderdiep in de Stad. En dat wordt die dag groots gevierd.

Volgens Fred en Ilona Dalebout, eigenaren van WEEVA, was lange tijd onzeker of het feest door zou kunnen gaan. Maar de recente versoepelingen van de coronamaatregelen boden hiervoor voldoende ruimte.

“Natuurlijk vieren we het 150-jarige bestaan van WEEVA, iets waar we enorm trots op zijn”, vertellen de Dalebouts “Maar we vieren ook dat we weer bij elkaar mogen en kunnen komen na een voor velen zeer onzekere en turbulente periode.”

Woon- En Eethuis Voor Allen

Op 4 oktober 1871 werd de Groninger Volksgaarkeuken geopend, waar iedereen terecht kon voor een voedzame, betaalbare,

warme maaltijd. In 1929 werd het pand, waarin de gaarkeuken en het kosthuis waren ondergebracht, omgedoopt tot het ‘Woon- En Eethuis Voor Allen’. Die naam verdween enige tijd, maar werd in 2011, als eerbetoon, opnieuw ingevoerd.

‘Woonkamer van Groningen’

Volgens Fred en Ilona Dalebout is WEEVA in die 150 jaar van haar bestaan trouw gebleven aan zijn filosofie en een vaste waarde in stad en ommeland geworden: ‘We zien onszelf een beetje als de ‘woonkamer van Groningen’ waar echt iedereen welkom is. Mensen verbinden is wat dat aangaat de essentie van wat we hier met elkaar doen en waar we wat mij betreft nog heel lang mee door mogen gaan.’