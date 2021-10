Woning in Paddepoel waar kwekerij werd gevonden hoeft niet op slot, gemeente in ongelijk gesteld

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Het besluit van de gemeente Groningen om een portiekwoning in de wijk Paddepoel voor een periode van drie maanden te sluiten is onterecht geweest. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland dinsdag besloten.

In de woning werd op 12 augustus een hennepkwekerij aangetroffen. In het appartement stonden 74 hennepplanten die vervolgens vernietigd werden. De gemeente Groningen besloot dat de woning voor een periode van drie maanden dicht moest. Dit gebeurde op basis van de Opiumwet. Tegen dit besluit ging de huurder in verweer. De rechter gaat daar in mee omdat de sluiting van de woning niet evenredig is.

Grote gevolgen

De gevolgen voor de huurder zijn namelijk groot omdat de kans groot is dat zijn huurcontract beëindigd wordt. Vanwege een voorgeschiedenis van drank- en drugsmisbruik zal de huurder waarschijnlijk ook geen nieuwe huurwoning kunnen krijgen waardoor de man op straat komt te staan. Het gevolg is ook dat de man weer terug zal vallen in middelengebruik en ook komt het schuldsaneringstraject in gevaar.

Huurder wist niet van hennepkwekerij

Daarnaast wordt vermoed dat de huurder niet wist van de kwekerij. De man heeft een licht verstandelijke beperking en was ten tijde van de vondst van de hennepkwekerij zes weken op vakantie. In deze periode had hij zijn woning aan iemand anders beschikbaar gesteld. De voorzieningenrechter liet tijdens de zitting weten dat de huurder altijd verantwoordelijk blijft voor zijn woning, maar dat bij twijfel over de verwijtbaarheid, en wanneer gekeken wordt naar de ernstige gevolgen, er ook een belang moet worden afgewogen. De rechter stelde daarop de gemeente Groningen in het ongelijk.