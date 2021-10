Woning beschoten in Vinkhuizen, omgeving afgezet

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de Radiumstraat in de Groningse wijk Vinkhuizen is zaterdag in het begin van de avond een woning beschoten. Dat meldt de politie.

De melding van een schietincident kwam rond 19.10 uur binnen. “Er werd van buiten naar binnen geschoten”, vertelt politiewoordvoerder Thijs Damstra. “Er raakte niemand gewond.” De politie is direct een groot onderzoek gestart. “De plaats delict is afgezet, en wij doen onderzoek in en rondom de woning. Er is nog geen verdachte aangehouden.”

Kogel door het raam

Incidentfotografen melden dat er politielinten rond de woning zijn gespannen. “Agenten met zaklantaarns zoeken in de omgeving naar sporen”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Bij de schietpartij is er een kogel door een raam gegaan. Ook hier wordt nauwkeurig onderzoek naar gedaan.”

Getuigen

Damstra laat rond 20.15 uur weten dat de Forensische Opsporing sporenonderzoek gaat doen bij de woning. “Wij komen ondertussen graag in contact met mensen die meer informatie hebben. Heb je informatie over dit schietincident, heb je iets gehoord, meld je dan. Dat geldt ook voor mensen die in de buurt van het incident gebruik maken van camerabewaking. Dat kan een bewakingscamera zijn, een deurbelcamera of een dashcam die stond te draaien. Ook met deze mensen komen we graag in contact.” Men kan contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Anoniem kan dit op telefoonnummer 0800 7000.

Later meer.