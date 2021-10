“Woensdag zon en een enkele bui, komend weekend nazomer en kans op grondvorst”

nieuws

Het aanstaande weekend belooft rustig en nazomers te gaan verlopen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is er geregeld zon en valt er een enkele bui”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke zuidelijke tot zuidwestelijke wind, windkracht 2 of 3, en later vandaag draaiend naar het westen tot noordwesten, wordt het 16 of 17 graden. Donderdag is er veel bewolking, maar schijnt ook zo nu en dan de zon. Het blijft droog en bij rustig weer wordt het 16 graden. In de nacht opklaringen en minimumtemperaturen rond de 5 of 6 graden. Het is dan fris te noemen.”

“Vrijdag zijn er flinke perioden met zon en het wordt dan 17 graden bij rustig weer. In het weekend blijft het droog en rustig weer. Zaterdag wordt het 17 graden, op zondag 14 of 15 graden. Er is flink wat ruimte voor de zon. In de nacht van zaterdag op zondag is er kans op grondvorst. Na het weekend neemt de kans op een bui toe, en doet het kwik een stapje terug bij een noordwestelijke stroming.”

