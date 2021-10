“Woensdag wisselend bewolkt en 13 graden, volgende week herfst met veel wind”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen verlopen wisselend bewolkt waarbij er ruimte is voor de zon maar er ook een bui kan vallen. Volgende week lijkt het echt herfst te worden. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag wisselen bewolking en opklaringen elkaar af waarbij de bewolking in de middag de overhand krijgt”, vertelt Kamphuis. “Het blijft overwegend droog, en bij een matige noordwestenwind, rond windkracht 3, wordt het 13 graden. Op donderdag is er geregeld zon en blijft het eveneens droog. Er waait een stevige westenwind, windkracht 4 tot 5, en het wordt dan 16 graden.”

Vrijdag

“In de nacht van donderdag op vrijdag gaat het in de tweede helft van de nacht regenen. Vrijdagochtend hebben we te maken met snel wegtrekkende regen, gevolg door opklaringen. Met 13 graden als maximumtemperatuur doet de temperatuur een stap terug. In het weekend is het overwegend droog, als is een spatje lichte regen niet helemaal ondenkbaar. Het wordt 14 graden.”

Volgende week

“Na maandag lijkt het toch echt herfstachtig te worden met soms veel wind en geregeld bui. De stroming wordt zuidwest. Hierdoor zullen gure buien uit het noorden ons bespaard blijven, en zullen de temperaturen vrij mild blijven.”

