“Woensdag bewolkt en droog, vanaf het weekend onbestendig weer met gure buien”

nieuws

De tweede helft van deze week gaat droog en zonnig verlopen, vanaf zondag wordt het onbestendiger met kans op gure buien. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is het bewolkt en droog”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4, wordt het 16 graden. Donderdag begint de dag met enkele wolkenvelden, maar vooral in de loop van de ochtend en in de middag is het zonnig. Daarbij is het zacht bij 16 of 17 graden. Ook op vrijdag is het zonnig en zacht bij 17 graden.”

“Op zaterdag is het overwegend droog en wordt het met zo nu en dan zon 15 graden. Op zondag vallen er enkele buien en steekt er langs de kust in de loop van de dag een stormachtige zuidwestenwindwind op, windkracht 7 tot 8. Het wordt 14 of 15 graden. Na het weekend houdt het onbestendige weer aan. Geregeld staat er veel wind en dagelijks vallen er een paar, soms gure buien. Maandag is het 11 of 12 graden. De daaropvolgende dagen wordt het 10 of 11 graden.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.