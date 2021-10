‘Witte rook voor houtrookvoorstel GroenLinks’

nieuws

Foto: Martin Nuver & Martijn Wever - 112groningen.nl

De gemeenteraad neemt woensdag waarschijnlijk een motie aan om de overlast als gevolg van houtrook door houtkachels aan te pakken. Dat meldt de raadsfractie van GroenLinks.

De fractie diende afgelopen juni het voorstel in, samen met de fracties van de PvdA, D66, CU, CDA, 100% Groningen en de Partij voor de Dieren. Na een positief advies van het College lijkt het erop dat de gemeenteraad de motie zal aannemen. Met het voorstel willen de partijen een driedelig actieplan tegen houtrookoverlast opzetten. Zo moet er meer ingezet worden op communicatie over het stoken van hout en moet het landelijke stookalert meer aandacht krijgen. Hierbij krijgen kachel-eigenaren via een SMS-dienst meldingen van weersomstandigheden waarbij stoken niet wenselijk is.

Verder moet de gemeente regels vastleggen rond het gebruik van houtkachels. Zo moet in de nieuwe omgevingsvisie aandacht worden geschonken aan de overlast als gevolg van houtrook. Tenslotte wordt serieus werk gemaakt van de klachten die binnenkomen bij het Meldpunt Overlast.

Omdat er geen landelijke normen voor luchtkwaliteit als gevolg van het stoken van hout bestaan is handhaving nu niet mogelijk. Het RIVM heeft een toolkit ontwikkeld waarbij stapsgewijs wordt uitgewerkt hoe wél omgegaan kan worden met een klacht. Die tookit gaat ingezet worden.

“Voor veel mensen is een houtkachel een bron van warmte en gezelligheid,”aldus GroenLinks raadslid Martijn van der Glas. “Maar houtrook kan leiden tot overlast. Niet alleen kan het hinderlijk zijn als je huis ruikt naar de houtkachel van je buren maar voor een grote groep mensen met bijvoorbeeld longklachten als COPD en astma is het zelfs slecht voor de gezondheid,”