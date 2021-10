Wisselende resultaten voor internationals FC Groningen

nieuws

Foto: www.sportphotoagency.com

De vier spelers van FC Groningen die de afgelopen week waren opgeroepen voor een aantal interlands, zijn terug in Groningen. Het gaat om Van Kaam, Kasanwirjo, Strand Larsen en Suslov.

Tomas Suslov speelde afgelopen vrijdag de laatste tien minuten mee, als invaller tijdens het WK-kwalificatieduel van Slowakije tegen Rusland. De eindstand, 1-0 voor de Russen, was toen al bereikt. Bij het duel van maandagavond tussen Slowakije en Kroatië bleef Suslov het hele duel op de bank.

Middenvelder Daniël van Kaam was vrijdagavond bij Jong Oranje invaller in het uitduel tegen Jong Zwitserland. Hij kwam na een uur spelen in het veld bij een 0-2 achterstand. Jong Oranje wist toch nog een 2-2 gelijkspel te behalen. Dinsdag stond Van Kaam voor het eerst in de basis in het met 5-0 gewonnen thuisduel tegen Jong Wales. Kasanwirjo kwam tijdens beide interlands niet in actie.

Spits Jørgen Strand Larsen kwam twee keer in actie voor Jong Noorwegen. Vrijdag werd met 3-2 verloren van Jong Kroatië en dinsdag werd Estland met 3-0 verslagen. Aanvoerder Strand Larsen scoorde eenmaal.