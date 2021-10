nieuws

Foto Andor Heij.

De wintertijd gaat dit weekeinde in. In de nacht van zaterdag op zondag wordt de klok een uur teruggezet.

Dat gebeurt om 3.00 uur, waardoor de zondag een uur langer duurt. In de ochtend is het daardoor langer licht en in de namiddag/avond is het een uur eerder donker.

Op 27 maart volgend jaar gaat de zomertijd weer in en wordt de klok een uur vooruit gezet.