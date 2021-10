Winst VVG en PKC’83, ON verliest, Gorecht blijft foutloos

sport

Foto Martijn Minnema: VV Groningen - Balk

In de zaterdag eerste klasse E zat het venijn voor de Stad Groninger clubs in de staart. VV Groningen en PKC’83 scoorden kort voor tijd de winnende, Oranje Nassau verloor kort voor tijd. In de tweede klasse wonnen Gorecht en The Knickerbockers beide.

door Martijn Minnema

VV Groningen had tot vanmiddag al zijn drie duels met 1-1 gelijk gespeeld en die stand stond vanmiddag thuis tegen Balk na 90 minuten ook op het scorebord. Invaller Roy Smolders schoot VVG in blessuretijd echter nog naar de winst.

Bij rust keek VVG na een eerste helft met weinig kansen tegen een 0-1 achterstand aan. In de 32’ minuut zette Marnix Zeldenrust Balk op voorsprong. Een omstreden doelpunt omdat het volgens de grensrechter buitenspel was.

Pas in het laatste kwart van de wedstrijd wist VVG de achterstand om te draaien. In de 77’ minuut scoorde Edu de Jonge Rosa de verdiende 1-1 en in blessuretijd tikte Roy Smolders op aangeven van Jamal Fadibi van dichtbij de 2-1 binnen. Balk speelde sinds de 85’ minuut met tien man na een tweede gele kaart. Samen met koploper d’ Olde Veste (15 uit 5) is VVG de enige nog ongeslagen ploeg, met 6 uit 4 staat VVG achtste.

PKC’83 steeg door een 2-3 uitzege bij Winsum naar plek 4. Bij rust keek PKC’83 nog tegen een achterstand aan en nadat Tiuri Schievink halverwege de tweede helft gelijk had gemaakt nam Winsum korte tijd later weer de leiding.

Jivan Vroom zorgde voor de 2-2 en kort voor tijd maakte Handrit Hoxhaj de winnende voor PKC’83.

Oranje Nassau stond thuis tegen Blauw Wit’34 bij rust met 1-0 voor dankzij een treffer van Youri Schuur in de 38’ minuut, maar gaf de zege in de laatste tien minuten nog weg.

De gasten werden dreigender en dat leverde in de 82’ minuut de gelijkmaker op en net als twee weken terug ging het ook nu in blessuretijd mis voor ON, in de 92ste minuut viel de 1-2. ON won uit alles maar staat thuis op 1 uit 3 na de tweede opeenvolgende thuisnederlaag. Daarmee staat ON met vijfde met 7 uit 5.

2J

In de tweede klasse boekte Gorecht zijn vijfde zege op rij en bleef daardoor zonder puntverlies. Uit bij Oosterwolde werd met 0-5 gewonnen, Bob Poorta was met drie treffers de grote man. Omdat DZOH voor het eerst puntverlies leed staat Gorecht nu alleen aan kop.

The Knickerbockers had al 3 duels niet meer gewonnen, vanmiddag lukte dat wel weer. Sander Stokman en Daan Scheppink zetten TKB thuis tegen Gramsbergen op een 2-0 voorsprong, Gramsbergen kwam nog terug tot 2-1 maar verder liet TKB de gasten niet komen.

TKB staat zesde met 7 uit 5.