Winst voor VVG, ON en PKC’83 gelijk, Gorecht blijft winnen

sport

Foto Martijn Minnema: Oranje Nassau - Pelikaan S

Voor de zaterdag eersteklassers uit Stad zat het venijn vanmiddag in de staart. Het leverde Oranje Nassau en PKC’83 een punt op en VV Groningen pakte zelfs de volle winst. In 2J bleef Gorecht in de derby tegen the Knickerbockers zonder puntverlies.

Door Martijn Minnema

Oranje Nassau en Pelikaan S maakten er op Coendersborg een waar spektakel van, vooral in de laatste 15 minuten van zowel de eerste als tweede helft gebeurde er van alles. Na een gelijk opgaande eerste half uur zonder veel kansen ging Pelikaan S keeper Van der Lei ernstig in de fout, hij schoof de bal in de voeten van Tomas Careman die het overzicht behield en Ruendel Martina de 1-0 liet maken. Amper vijf minuten later was het weer gelijk, een terug gelegde vrije trap werd door Luuk Kuipers hard binnen geschoten. Dankzij een kort voor rust door Rik Wiersma benutte penalty ging ON met een 2-1 voorsprong de rust in.

Het eerste half uur na rust was voor Pelikaan S, het zette ON vast op eigen helft, pas na een minuut of 20 kon ON er zo nu en dan uitkomen. Toch was het Pelikaan S wat na 75 minuten op 2-2 kwam, een schot van Omar Kavak werd licht getoucheerd en viel in de verre hoek binnen, 2-2. Het bleek het startschot voor en geweldige slotfase waarin het over en weer kansen regende. En doelpunten. Eerst was het Jos Hooiveld die na geschutter achterin bij ON alleen op de keeper af ging en in de 83′ minuut 2-3 scoorde. ON toonde veerkracht en kwam twee minuten later weer langszij, David Voigt werd vrij gespeeld en schoot beheerst de 3-3 binnen. ON verloor zijn laatste twee thuiswedstrijden door goals in blessuretijd en dat leek ook vandaag weer te gebeuren, Joshua Sion schoot van een meter of 16 de 3-4 in de bovenhoek. ON toonde wederom veerkracht, twee minuten na de 3-4 schoot Tomas Careman een vrije trap tegen de binnenkant paal, Ruendel Martina schoof de bal over de doellijn, 4-4. Een passend eind van een prachtige slotfase.

PKC’83 keek thuis tegen Blauw Wit 34 bij rust tegen een 0-1 achterstand aan en dat leek ook de eindstand te worden. Kort voor tijd schoot Kay Bootsma de 1-1 nog voor PKC’83 binnen.

VV Groningen begon het seizoen met drie duels die in 1-1 eindigden. Nu won het voor de tweede keer op rij dankzij een treffer kort voor tijd met 2-1. Uit bij Drachtster Boys lag de wedstrijd na een opstootje een tijdje stil, na de afkoelingsperiode bleek één der Drachtster Boys rood gekregen te hebben en mocht VVG tegen tien man verder. De Groningers namen via Jamal Fadibi de leiding maar zagen het Drachtster tiental toch nog op 1-1 komen. In de 88′ minuut bezorgde Kimani Lopes VVG echter toch nog de winst.

PKC’83, VVG en ON staan (in die volgorde) op plek 5 t/m 7 met respectievelijk 10, 9 en 8 punten. VVG heeft nog een wedstrijd tegoe. Dinsdag uit tegen Blauw Wit’34 kan het nog steeds ongeslagen VVG bij winst stijgen naar plek 2.

In de tweede klasse J won Gorecht thuis met 3-0 van The Knickerbockers, bij rust was het dankzij goals van Sven Hazewinkel en Sam Niewold al 2-0, Michel Koopman bepaalde de eindstand op 3-0. Gorecht is met 18 uit 6 koploper, TKB staat met 7 uit 6 achtste.