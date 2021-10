Winst Gorecht, verlies the Knickerbockers, Velocitas en Be Quick foutloos

sport

Foto VVK - GRC (zat). Martijn Minnema.

In de zaterdag tweede klasse J won Gorecht en ging the Knickerbockers onderuit, Velocitas en Be Quick bleven foutloos in 3C

Door Martijn Minnema

The Knickerbockers leek thuis tegen LTC op weg naar 6 uit 2, de studenten namen door treffers van Bakker en van der Hoef een 2-0 voorsprong maar zagen de gasten uit Assen die voorsprong na rust in een tijdsbestek van vijf minuten ongedaan maken, tussen de 53’ en de 58’ minuut scoorde LTC driemaal en daarmee pakten ze een 2-3 zege.

In dezelfde klasse kwam Gorecht voor het eerst in actie en won in Haren met 3-2 van Gramsbergen door doelpunten van Sven Hazewinkel, Michel Koopman en Thijs Hekman.

In de derde klasse C bleven Velocitas en Be Quick winnen. Velocitas won thuis met 3-0 van Loppersum, Be Quick versloeg stadgenoot Stadspark met 5-1.

Groen Geel boekte zijn eerste zege door met 4-1 van Glimmen te winnen. HFC’15 ging uit bij Holwierde met 2-0 onderuit. Omlandia boekte een 2-0 zege op Grijpskerk en Helpman verloor uit bij Aduard 2000 met 3-2.

In 4C was Mamio vrij en won Lycurgus met 3-1 van Rood Zwart Baflo en versloeg Amicitia VMC OKVC met 3-2.

In 5D boekte VVK een zwaarbevochten zege op GRC, Tim van der Molen kopte in de slotfase de 3-2 binnen. Groninger Boys speelde met 2-2 gelijk tegen Westerkwartier, Potetos verloor thuis met 1-5 van Haren. Blauw Geel ‘15 verloor thuis met 1-2 van VAKO. In 5E versloeg GEO Eenrum met 7-0. TEO won met 4-1 van Meedhuizen.