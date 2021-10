Winst en verlies voor Lycurgus bij oefenwedstrijden in België

sport

Foto via Amysoft Lycurgus

Nadat Amysoft Lycurgus woensdag nog haar eerste oefenwedstrijd wist te winnen van VC Greenyards Maaseik, moest de Groningse volleybalclub donderdagmiddag een 3-1 nederlaag incasseren van de Belgische topploeg, tijdens een tweede oefenpartij.

In de Steengoed Arena in Maaseik won de ploeg van coach Arjan Taaij donderdag de eerste set met 25-19, waarna de volgende drie sets naar Maaseik gingen via 22-25, 17-25 en 24-26. In de vierde set werd een 10-7 achterstand nog omgezet in 11-11, maar vanaf 18-15 was het over en uit. Op woensdag won Lycurgus met 3-2. met de setstanden 25-21, 25-18, 21-25, 19-25 en 26-24.

Komend weekend is Lycurgus vrij, maar zaterdag 16 oktober is Voordeelplan VCN te gast in het Alfa-college Sportcentrum voor de volgende competitiewedstrijd.