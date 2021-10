Wijkagent Ten Boer vertelt kinderen over beroep in de bieb

Woensdagmiddag was wijkagent Jorge Castro op bezoek in de Forumbibliotheek in Ten Boer. In het kader van de Kinderboekenweek las hij een stukje voor uit een spannend boek en vertelde hij de aanwezige kinderen over zijn beroep.

Castro bracht ook wat uitrusting mee van de ME. Daarnaast beantwoordde hij vragen van de kinderen over zijn werk. Die wilden onder meer weten of hij al wel eens met zijn wapen had geschoten en in welke situaties hij geweld gebruikt.

‘Leuk en cool’, noemt Paulien de verhalen van de wijkagent. Kayla vindt het zo interessant, dat ze zelf inmiddels ook wel politieagent wil worden. ‘Omdat je heel veel medewerkers hebt. Je kan heel veel met elkaar doen, je bent echt een team.’

Voor Dylano is wijkagent Castro een beetje een idool. De jongen wil zelf ook graag agent worden. De uitleg over de pepperspray is hem het meest bijgebleven. ‘Als je pepperspray krijgt kan je niks meer zien en ga je heel zwaar ademen,’ herinnert hij zich.

Voor Castro was het een waardevolle bijeenkomst. ‘Voor mij levert in elk geval bekendheid op. Zodat kinderen weten: ik ben meer dan een uniform. Want je komt elkaar altijd weer tegen op straat. Misschien herkennen ze mij dan, of ik hen, en dat is winst.’

Na een uur was de bijeenkomst weer afgelopen.