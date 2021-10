Wierden en Borgen gaat 150 woningen in zes dorpen aanpakken

nieuws

De woningcorporatie Wierden en Borgen gaat de komende jaren 150 woningen in zes dorpen verduurzamen en verbeteren. De bewoners zaten daar al lang op te wachten, want oorspronkelijk zouden hun woningen versterkt worden.

Directeur-bestuurder Matthieu van Olffen van Wierden en Borgen en regiodirecteur Roelof Faber van Wijnen Noord en Oost hebben hierover dinsdag een overeenkomst ondertekend Het gaat om 150 woningen in de dorpen Ten Boer, Garmerwolde, Bedum, Onderdendam, Roodeschool en Uithuizermeeden.

Met dit project krijgen de bewoners na lange tijd eindelijk duidelijkheid. De woningen vielen tot 2019 in het versterkingsprogramma van de NAM. Vanwege de afbouw van de gaswinning en de nieuwe richtlijnen is versterking niet meer nodig. De woningen worden daarom nu verbeterd en verduurzaamd. Alles draait om het verminderen van energieverbruik en verbeteren van het binnenklimaat. Hiermee krijgt de bewoner een comfortabelere woning en het is beter voor het milieu.

De werkzaamheden starten eind dit jaar en zijn in 2023 afgerond. Van Wijnen maakt eind dit jaar alvast twee modelwoningen gereed. Daar kunnen de bewoners bekijken hoe hun woning eruit komt te zien.