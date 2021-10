Wielrenner gewond bij aanrijding met huurscooter op Damsterdiep

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op het Damsterdiep is een wielrenner gewond geraakt. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 12.50 uur. “Het gaat om een aanrijding tussen een wielrenner en een bestuurder van een huurscooter”, vertelt Nuver. “Het verkeersongeluk gebeurde op de kruising met de Europaweg. Door de botsing kwam de wielrenner ten val. Hij is behandeld door een verpleegkundige van een motorambulance, en is later met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Zowel de fiets als de scooter raakten beschadigd.