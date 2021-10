Wethouders geven startsein voor ‘Oosterparkwijk in Beweging’

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Zoveel mogelijk inwoners van de Oosterparkwijk in beweging krijgen. Dat is de bedoeling van het initiatief ‘Oosterparkwijk in Beweging’ waarvan zaterdagmiddag het startsein werd gegeven.

“Het is ontzettend goed, vrolijk en opgetogen verlopen”, vertelt Frank Brander van het Gebiedsteam van de gemeente Groningen. “Wethouders Carine Bloemhoff (PvdA) en Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport hebben een openingshandeling verricht, waarna het publiek kon kijken naar een demonstratie van Japanse vechtkunst. Dat de opening vanmiddag plaatsvond van ‘Oosterparkwijk in Beweging’ is te danken aan buurtbewoners die jarenlang zich hier voor hebben ingezet. En zoiets kost tijd. Enerzijds heb je de gemeente, waar het over verschillende schijven gaat, anderzijds heb je de bewoners. Want het initiatief kan wel uit de wijk komen, je wilt ook graag dat de rest van de buurt het leuk vindt.”

‘Oosterparkwijk in Beweging’

‘Oosterparkwijk in Beweging’ is behalve door buurtbewoners ook opgezet door lokale ondernemers. Het bestaat uit een Oranje wandelroute, een nieuwe sportplek op het Annie Tak Belevingsveld, De Kwiek Beweegroute en een OpenGym. De gemeente Groningen heeft het samen met de initiatiefnemers opgepakt omdat de gemeente het faciliteren van bewonersinitiatieven belangrijk vindt, en het de ambitie van de bewegende stad hoog in het vaandel heeft staan.

Onderdelen

De OpenGym start op 8 november en bestaat uit allerlei beweegactiviteiten in de openbare ruimte die gratis aangeboden zullen worden. De Kwiek Beweegroute maakt gebruik van het straatmeubilair in de wijk en bestaat uit verschillende beweegopdrachten. Tijdens het lopen van de route worden deelnemers getraind op balans, kracht en uithoudingsvermogen. De Oranjewandelroute bestaat uit vier wandelroutes door de wijk die tijdens de coronalockdown bedacht zijn, en waar toen veel gebruik van werd gemaakt. Eén van de routes is inmiddels bewegwijzerd, en onderweg kunnen er extra beweegoefeningen gedaan worden.

Tot slot is er op het Annie Tak belevingsveld een plek ingericht met belijning waar verschillende oefeningen uitgevoerd kunnen worden. Onder andere de lokale fysiotherapeuten, bootcampclubs, de WIJ Beweeggroep kunnen hier gebruik van maken.