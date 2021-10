Wethouder wil kraan Groninger aardgasveld niet weer open

Wethouder Philip Broeksma baalt van de geluiden uit Den Haag die reppen over het weer open draaien van de gaskraan in het Groninger Aardgasveld.

Die geluiden ontstaan vanwege de stijgende aardgasprijzen. De gasprijs stijgt omdat er te weinig gas wordt geïmporteerd en het Groningerveld is gesloten. De vraag naar aardgas zal aankomende winter alleen maar toenemen en de prijs zal naar verwachting verder stijgen. “De stad zet er nog steeds op in om in 2035 energieneutraal te zijn. In de noordelijke stadswijken worden 23000 bewoners aangesloten op het warmtenet de rest van de stad komt later maar kan nu al de hulp inroepen van zogenaamde energiecoaches. Met de ervaring opgedaan tot 2030 moet dan in 2035 de stad energieneutraal zijn.’ Aldus Philip Broeksma.

Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen, de Tuinwijk, Friesestraatweg, Zernike Campus en Kostverloren moeten voor 2030 allemaal aangesloten zijn op warmtenet. Dat staat in het zogenoemde energietransitieplan dat gisteren aan de gemeenteraad is gestuurd.