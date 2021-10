Wethouder opent ‘OPEN over depressiviteit’ op Akerkhof: “Mensen gingen gelijk in gesprek”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) van de gemeente Groningen heeft maandagmiddag de tentoonstelling ‘OPEN over depressiviteit’ op het Akerkhof geopend.

“Het is vanmiddag heel goed gegaan”, vertelt woordvoerder Guusje Veenhoven van de stichting Open Mind. “De wethouder en verschillende deskundigen waren aanwezig. Zij hebben de openingshandeling verricht. En wat wel opviel was dat het gelijk aansloeg. Mensen die voorbijkwamen, die bleven staan en gingen in gesprek. De één was nieuwsgierig wat het nu precies is, de ander wilde een verhaal delen. En dat is eigenlijk ook wel het doel van deze tentoonstelling, dat mensen het gesprek aan gaan, dat we niet langer zwijgen over depressiviteit.”

Amsterdam

De tentoonstelling OPEN over depressiviteit’ werd vorig jaar oktober gestart in het Vondelpark in Amsterdam. Sindsdien reist de tentoonstelling door Nederland. Het gaat om een multimediale tentoonstelling die bestaat uit een serie van dertig zwart-wit portretten, gemaakt door fotograaf Linelle Deunk, en persoonlijke verhalen van jonge mensen die kampen met depressiviteit. De tentoonstelling is een project van de stichting Open Mind die in samenwerking met een grote groep jonge ervaringsdeskundigen mentale kwetsbaarheid zichtbaar en beter bespreekbaar wil maken.

De tentoonstelling op het Akerkhof bestaat uit dertig zwart-wit portretten. Foto: Rieks Oijnhausen

Bespreekbaar maken

“We zijn nu bijna een jaar op reis en we hebben onderhand al heel wat gemeenten bezocht. De reacties zijn overal vergelijkbaar, namelijk erg positief. Het komt ook regelmatig voor dat we daags na een tentoonstelling nog een bericht van iemand via Instagram ontvangen, die ons bedankt dat we dit bespreekbaar maken. En wat ik al zei, het is belangrijk. Ongeveer één op de vijf jongeren krijgt te maken met depressieve klachten. Jaarlijks gaat het om één miljoen mensen.”

Last man standing

Komende zaterdag vindt er op het Akerkhof een extra actie plaats in samenwerking met stichting MIND. Het gaat om de actie ‘last man standing’. Tussen 12.00 en 15.00 uur staan mensen op een verhoging om daarmee aandacht te vragen voor het belang van psychische gezondheid en om zoveel mogelijk geld op te halen voor MIND.