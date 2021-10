Wethouder: ‘Martinitoren blijft hoogste gebouw in Stad, uitzondering voor windmolens’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Martinitoren blijft het hoogste gebouw in de stad. Dat heeft wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) laten vastleggen in de Omgevingsvisie.

Dit betekent dat er in de stad niet hoger gebouwd mag worden dan 96,8 meter, de hoogte van de Martinitoren. Van der Schaaf vindt zulke hoge woningbouw niet passen in de stad. Ondanks dat de regelgeving er onofficieel al was, is het nu ook officieel vastgelegd in de documenten. Het betekent echter niet dat er geen hoge woningbouw meer bij komt. “De afgelopen jaren is er al wat bijgekomen, en ook de komende jaren zal er nog wel wat gebouwd gaan worden.” Volgens Van der Schaaf vraagt de huidige woningnood ook om actie, maar een flat van zestig of zeventig meter is hoog genoeg.

Een uitzondering geldt er voor windmolens. Deze mogen wel hoger worden dan 96,8 meter. Voorts blijkt uit de Omgevingsvisie dat de huidige stadsgrenzen de komende twintig jaar niet verder verschoven worden dan nu al gepland is. Bij de planning gaat het om woningbouw aan de oostkant van Meerstad, en aan de westkant gaat er gebouw worden bij de Suikerzijde.