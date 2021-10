Wethouder: “Kosten aanpassing ontwerp Julianaplein niet voor gemeente”

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De kosten voor de aanpassing van een deel van het ontwerp van de zuidelijke ringweg rond het Julianaplein worden niet door de gemeente Groningen betaald. Dat heeft wethouder Phillip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer woensdag laten weten tijdens de Politieke Woensdag.

Broeksma reageerde daarmee op vragen van raadslid Wim Koks van de SP. “De communicatievoorziening vind ik heel belangrijk”, introduceert Koks het onderwerp. “We hebben ons allemaal het financieel debacle van vorig jaar nog helder voor de geest. Dus als partij zitten wij bovenop dit onderwerp, waarbij wij ons constant afvragen of het Stadsbestuur zich wel houdt aan de informatieplicht.”

Kosten voor Aanpak Ring Zuid

De vragen van Koks zijn naar aanleiding van berichtgeving in diverse media. De wethouder is duidelijk tegen Koks: “Het gaat om het ontwerp van de Brailleweg”, vertelt Broeksma. “De extra kosten met betrekking tot het aanpassen van het ontwerp worden gedekt door het potje ‘onvoorzien’ van Aanpak Ring Zuid. Wij als gemeente staan dus niet garant voor de extra kosten die hierbij komen kijken.”

Hoor- en wederhoor

Koks: “Maar het gaat dus om een wijziging van de plannen waarbij ik het één en ander in de media moet lezen. De wijzigingen lijken ingrijpend, en gezien de historie rond dit project gaan de spaarzame haren die ik nog heb, rechtovereind staan. Waarom stuurt u niet een mededeling als er iets in de lucht hangt?” Broeksma geeft aan dat daar een rol ligt voor de media met het toepassen van hoor- en wederhoor in artikelen.

Voortgangsrapportage

Het raadslid is daarnaast nieuwsgierig naar de voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid. “Op 7 juli is de voortgangsrapportage januari-april bij de gemeenteraad afgeleverd, de rapportage mei-augustus komt in december waarna we in januari er over gaan praten. Kan het niet eerder, want het is nu mosterd naar de maaltijd.” Broeksma: “Het is onvermijdelijk dat er tijd tussen zit. De intentie is dat het zo snel mogelijk wordt opgesteld, maar de procedure is inderdaad dat er een aantal weken, anderhalve maand, tussen zit. Er is weinig ruimte om het proces te versnellen, maar ik zal me hier voor blijven inspannen om het te versnellen.”

Geheugenbalkon

Ook is Koks nieuwsgierig naar de financiering van het Geheugenbalkon, het onlangs geopende uitkijkpunt nabij de zuidelijke ringweg. “Ook hier hebben wij geen financiële bijdrage aan bijgedragen”, reageert Broeksma. “De financiering is gedaan door de aannemer en door Kunstpunt.”