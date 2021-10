Wethouder: “Helperzwembad in de herfstvakantie wegens personeelstekort gesloten”

nieuws

Het Helperzwembad is tijdens de aanstaande herfstvakantie gesloten voor het publiek. Dat heeft wethouder Inge Jongman woensdagmiddag bekend gemaakt op de Politieke Woensdag.

“U weet dat de bezettingsproblemen bij zwembaden eerder aan de orde zijn geweest”, vertelt Jongman aan de raad. “Die problemen zijn nog niet volledig opgelost. Er zijn nieuwe collega’s in opleiding, maar we hebben ook te maken met veel ziekte onder het huidige personeel. Dat heeft ons doen besluiten om het Helperzwembad tijdens de herfstvakantie te sluiten, de Parrel en Kardinge blijven wel open. Daarnaast gaan we de komende periode inzetten om nieuw personeel te zoeken.”

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP reageert kritisch op de woorden van Jongman. “Is er een uitgebreide analyse uitgevoerd naar de oorzaak? Hoe komt het dat dit personeelstekort speelt. Heeft het te maken met gebrek aan waardering? Is het onaantrekkelijk voor mensen om in deze functies te werken. De SP fractie vindt van wel.” Wethouder Jongman: “We hebben hier geen uitgebreide analyse naar gedaan. Wel hebben we te maken met een oververhitte arbeidsmarkt. Er is veel meer vraag dan aanbod. We doen op dit moment onze uiterste best om mensen te vinden, en dat heeft tijd nodig.”