Wethouder: “Aantal inwoners dat in de bijstand zit is historisch laag”

Het aantal inwoners dat in de gemeente Groningen in de bijstand zit, is historisch laag. Dat heeft wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) woensdag laten weten op de Politieke Woensdag.

“Op dit moment maken 9.625 huishoudens gebruik van een bijstandsuitkering”, vertelt Bloemhoff aan de gemeenteraad. “In 2017 waren dit nog 10.423, toen we een hoogtepunt hadden in het aantal uitkeringen.” Bloemhoff legt uit dat ze de situatie sinds 2015 met elkaar kan vergelijken: “Toen is de Participatiewet ingevoerd. Als je het vergelijkt met andere gemeenten, dan kun je zeggen dat wij het relatief goed doen, dat we trots kunnen zijn op deze cijfers.”

Dat er nu minder bijstandsuitkeringen verstrekt worden denkt Bloemhoff uit te kunnen leggen. “Het gaat beter met de economie. De arbeidsmarkt is booming. Er wordt volop gezocht naar personeel.” Uit cijfers blijkt dat vooral gezinnen die korter dan een jaar gebruik maken van de bijstand, aan het afnemen is. Een afname is ook te zien bij de gezinnen die drie tot vijf jaar in de bijstand zitten. Het aantal huishoudens dat langer dan vijf jaar gebruik maakt van de uitkering is echter aan het groeien. Volgens Bloemhoff is deze toename in deze groep een gevolg van de coronacrisis.

De wethouder laat aan de gemeenteraad weten dat er binnenkort een update komt van het werkprogramma, waarmee ingezet wordt om ook in deze groep het aantal bijstandsuitkeringen omlaag te brengen.