Weekendweer: Weinig wind, zacht en zonnig

Het weekeinde gaat waarschijnlijk droog en zonnig verlopen. Omdat er weinig wind staat voelt het erg zacht aan.

Zaterdagochtend is er eerst kans op wat mist, maar daarna breekt de zon door. Het wordt zo’n 15 graden. In de nacht naar zondag wordt het koud: slechts 2 graden.

Ook zondag is er mogelijk mist in de ochtend, maar ook dan neemt de zon het over. Het wordt 15 of 16 graden. Opnieuw is er weinig wind. Later in de middag volgt meer bewolking en kan er in de avond mogelijk wat lichte regen vallen.

Na het weekeinde nemen de buienkans en de wind toe en daalt de temperatuur geleidelijk naar 12 graden op dinsdag en woensdag.