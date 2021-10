Weekendweer: Bewolkt met wat regen, na zondag stuk frisser

nieuws

Foto: Joris van Tweel.

Het weekeinde gaat bewolkt, maar wel vrij zacht verlopen. Na zondag kelderen de temperaturen.

Zaterdag gaat het in de loop van de ochtend en later in de middag af en toe licht regenen. Bij een matige zuidoostelijke wind wordt het 13 graden.

Zondag is het ook bewolkt met kans op wat regen Het wordt dan 16 graden. In de avond en nacht volgt meer regen.

Na het het weekeinde doet de temperatuur een flinke stap terug naar 11 graden. Er zijn zonnige perioden, maar ook wolkenvelden met af en toe regen.

Uitgebreid weerbericht