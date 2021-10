Weekend blijft overwegend droog, maar (wisselend) bewolkt; temperatuur gaat na zondag omhoog

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De komende drie dagen moet Groningen het doen met wisselende bewolking en een kleine kans op een buitje. De temperaturen worden niet hoger dan 14 graden, maar daar komt na het weekend langzaam verandering in, zo voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis.

De vroege vrijdagochtend begint volgens Kamphuis met een paar buien, maar in de loop van de ochtend wordt het droog en klaart het op: “Vrijdagmiddag blijft het droog en is het wisselend bewolkt, bij 13 of 14 graden en een matige noordwestenwind, windkracht 3 of 4.”

“Zaterdag is het overwegend bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. Het wordt 12 of 13 graden bij rustig weer”, vervolgt Kamphuis. “Ook zondag is het bewolkt en neemt de kans op een buitje wat toe. Dan wordt het 12 of 13 graden.”

Volgens Kamphuis gaan de temperaturen na het weekend omhoog: “Maandag wordt het 15 of 16 graden en dinsdag en woensdag zet deze stijging door. Woensdag wordt het zelfs 18 tot 20 graden. Wel neemt de kans op regen toe en waait het stevig.” Kamphuis omschrijft de dagen na het weekend dan ook als ‘lenteachtig herfstweer’.