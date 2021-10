“WarmteStad heeft ook last van hoge energieprijzen, voor 2035 aardgas onafhankelijk”

nieuws

Foto: Pexels

Ook WarmteStad heeft last van de hoge prijzen op de energiemarkt. Dat zegt wethouder Phillip Broeksma (GroenLinks) van Energie die tegelijkertijd zegt dat de prijzen voor dit jaar vast staan.

Broeksma reageerde daarmee op vragen van fractievoorzitter Tom Rustebiel van D66. Rustebiel wil weten welke keuzes het Stadsbestuur maakt qua prijzen en is daarnaast benieuwd wanneer WarmteStad onafhankelijk is van aardgas. “Voor de goede orde, WarmteStad is niet van de gemeente, maar we zijn aandeelhouder voor vijftig procent”, reageert Broeksma. “We zien dat 2022 een lastig jaar wordt. Op dit moment staan de tarieven vast, en ook de komende maanden, tot het einde van het jaar, blijven de prijzen vaststaan.”

“WarmteStad heeft last van de hoge prijzen”

“We hebben deze week met de Autoriteit Consumenten en Markt, ACM, gesproken, en die hebben aangegeven dat de huidige energiemarkt een hele beweegbare markt is. Het is op dit moment moeilijk om de tarieven voor 2022 vast te stellen. Dat hoeft nu ook nog niet, dat moet uiterlijk in december vastgesteld worden. En het is inderdaad een dilemma. WarmteStad kan op dit moment functioneren door energie in te kopen, om met aardgas water warm te krijgen. Ook kopen we elektriciteit in om de waterpompen te kunnen laten werken. WarmteStad heeft last van de hoge prijzen. Ook nu zien we al dat het een moeilijke situatie is.”

Warmtestad heeft geen winstoogmerk

“We gaan er vanuit dat dit effect gaat hebben op de prijzen voor 2022. Wel is het zo dat WarmteStad geen winstoogmerk heeft, en daardoor blijft het altijd onder de prijs van eventuele alternatieven. Dat is wat ik er nu over kan zeggen, dat het dilemma bestaat, en dat we de tarieven van de ACM af moeten wachten. De ACM volgt de wet, en onze tarieven blijven daar onder.”

2035

Volgens Broeksma wordt er hard gewerkt om minder afhankelijk te zijn van aardgas en elektriciteit. “Volgend jaar, in 2022, wordt een duurzame warmtecentrale op Zernike in gebruik genomen. Op dit moment wordt daar de laatste hand aan gelegd. Daarnaast wordt er gewerkt aan de aanleg van een zonthermie-park bij Dorkwerd. Dit moet resulteren dat we het aandeel aardgas met een derde terugbrengen. Uiterlijk in 2035 moet WarmteStad volledig van het aardgas af zijn.”