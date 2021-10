Wall House maakt zich op voor laatste twee weekenden: “Als je dit niet gezien hebt, heb je echt wat gemist”

nieuws

Wall House II aan de A.J.Lutulistraat - Foto via Groninger Museum

Het Wall House is nog twee weekenden open voor het publiek voor het op 1 november vanwege de seizoen sluiting dicht gaat. In het gebouw aan het Hoornse Meer is de expositie Are You Now te zien.

“Tot nu toe verloopt het seizoen ontzettend goed”, vertelt Gea Schenk van het Wall House. “Als je puur naar de bezoekersaantallen kijkt dan hebben we weekenden gehad met ruim 150 bezoekers. Ik denk dat we gemiddeld op honderd bezoekers zaten. Als je inhoudelijk kijkt, dan zeggen we tegen elkaar, wat jammer dat deze expositie zo direct gaat stoppen. Het past zo geweldig goed. Of we de expositie moeten verlengen? Ja, dat kan. Maar soms moet je ook op het hoogtepunt stoppen. Iedereen vertrekt ook wel eens bij een feestje, waarbij je eigenlijk nog even had willen blijven.”

Lovende reacties

Are You Now is een bijzondere tentoonstelling. “Normaal zijn we van 1 april tot 1 november geopend. Dit jaar konden we vanwege de maatregelen om het coronavirus onder de duim te houden niet op 1 april open. Die onzekerheid kenmerkte de hele voorbereiding. Wat kunnen we, en wat gaan we doen? Uiteindelijk hebben we op 1 juni de deuren kunnen openen. En we krijgen eigenlijk sindsdien hele lovende reacties naar aanleiding van wat mensen te zien krijgen, mensen zijn onder de indruk. Men omschrijft het als een goede tentoonstelling. En dat is best wel bijzonder.”

Drie kunstenaars

Bijzonder omdat de kunstenaars, die op dit moment exposeren, geen gemeenschappelijke band hebben. Alleen de omstandigheden hebben hen bij elkaar gebracht. “Het gaat om de kunstenaars Gabrielle Kroese, Sabine Liedtke en Ismaël Lotz. Alle drie hebben ze zich laten inspireren door de coronacrisis. Kroese zou eigenlijk naar Japan maar moest vanwege de maatregelen in Europa blijven. Zij is vijftien dagen foto’s gaan maken van de blauwe lucht, omdat we toen heel mooi weer hadden. Dit noemde ze Covid Blue. Hier is ze stippen op gaan schilderen. Hierdoor is er heel bijzonder werk ontstaan.”

Spreeuwen

“Liedtke is heel erg bezig met het maken van tekeningen van spreeuwen en andere vogels. Zij kreeg vorig jaar het coronavirus en moest 25 dagen in quarantaine. Elke dag maakte ze een andere tekening, waardoor er een serie van 25 tekeningen ontstond. Dat is ook het mooie hè? Een quarantaine kan heel belemmerend maar kan ook heel creatief werken.”

Drie minuten voor een camera

“De titel van de tentoonstelling Are You Now is ontleend aan het werk van Ismaël Lotz. Hij is in 2014 begonnen met een project waarbij hij mensen drie minuten stil voor zijn camera laat zitten. De één wordt dan heel rustig, bij de ander zie je juist de onrust ontstaan. Deze portretten worden in het Wall House op vier beeldschermen vertoond. En eigenlijk zijn die portretten confronterend, doordat je direct geconfronteerd wordt met je eigen gevoel. Het lijkt alweer heel lang geleden, maar ruim een half jaar geleden hadden we nog te maken met een lockdown. De één vond dat heel prettig, om even geen hectiek te hebben, om even niks te moeten en te hoeven. Een ander miste juist alles wat even niet kon, en werd daardoor heel onrustig. Die gevoelens bekruipen je als je naar de beeldschermen kijkt.”

Met de sluiting op 1 november betekent het dat het Wall House nog twee weekenden geopend is. “Je kunt zeggen, jammer. Maar de mensen weten onderhand wel dat het voor ons op 1 november stopt, om komend voorjaar met een nieuwe expositie weer verder te gaan. Maar om van de gelegenheid gebruik te maken, als je dit nog niet gezien hebt, dan heb je echt wat gemist.”

Het Wall House is te vinden aan de Albert John Lutulistraat 17 in Groningen. Meer informatie vind je op deze website.