Waarschuwingsniveau in acht provincies naar rood. Groningen blijft oranje

Het waarschuwingsniveau in acht van de twaalf Nederlandse provincies gaat omhoog. Alleen Groningen, Drenthe, Noord-Holland en Noord-Brabant blijven oranje, de andere provincies kleuren rood.

Dat blijkt uit de wekelijkse Europese kaart met coronarisiconiveaus. In september was het hele land nog rood op de kaart van de gezondheidsdienst ECDC, de Europese tegenhanger van het RIVM. Vorige week was alleen Limburg rood. Volgens het RIVM is hiermee de verwachte stijging in het najaar ingezet.

De kaart heeft vier kleuren, waarbij groen voor een laag risico staat en donkerrood voor een erg hoog risico. Landen kunnen op basis van de kaart besluiten om de regels voor reizigers uit andere landen aan te scherpen. Heel België kleurt rood, terwijl een deel van het land vorige week nog oranje kleurde. Duitsland was al vrijwel helemaal rood en blijft dat ook.