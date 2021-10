VVK trekt zondagelftal terug uit de competitie

sport

Foto Andor Heij. Sportpark het Noorden. Avond. VVG, ,VVK, Potetos.

Voetbalvereniging VVK heeft vorige week de zondagafdeling op het laatste moment teruggetrokken uit de competitie. VVK zou dit seizoen uitkomen in de vierde klasse C.

Opmerkelijk is dat de club wel in de districtsbeker acteerde. Maar volgens Jan Willem Koetje van VVK werd tijdens die wedstrijden geconstateerd dat de selectie voor komend seizoen veel te smal was.

De spelers hebben inmiddels overschrijving aangevraagd naar andere clubs of gaan lager spelen. VVK heeft nog drie recreatieve teams op zondag. Op zaterdag heeft VVK naast diverse recreatieve elftallen een prestatie-elftal in de vijfde klasse.