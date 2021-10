Vrouw mishandeld na aanspreken jongeren op omgooien fietsen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 42-jarige vrouw uit de stad is zaterdagavond gewond geraakt bij een mishandeling in de Helper Kerkstraat in de stad. De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis.

De mishandeling vond plaats rond 21.00 uur. Een politiewoordvoerder laat weten dat de vrouw twee jongeren had aangesproken die een aantal fietsen hadden omgegooid. Na het aanspreken werd de vrouw door de beide jongeren ernstig mishandeld. Eén van de jongeren is daarbij gewond geraakt. De vrouw zag namelijk kans om één van hen in het gezicht te krabben.

Voortvluchtig

De politie is direct een onderzoek begonnen. In de Helper Kerkstraat is dezelfde avond buurtonderzoek verricht. Daarbij kamden agenten met zaklampen bosschages in de buurt uit. Ook is er met enkele getuigen gesproken. De daders zijn echter nog voortvluchtig. Wat er van hen bekend is, is dat ze rond de 16 jaar oud zijn en dat ze tijdens het incident hoodies droegen.

Getuigen

Mensen die meer informatie hebben, of die wellicht beschikken over camerabeelden, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.