Vrouw die rugzak met pasjes verliest op Griffeweg: “Barmhartige Samaritanen, ze bestaan nog”

De schrik was zondagmiddag groot bij een mevrouw toen ze ontdekte dat haar rugzak met daarin allemaal belangrijke pasjes verdwenen was. Later op de dag wachtte haar echter een aangename verrassing.

In een bericht aan de redactie van OOG Tv deelt ze haar verhaal, waarin ze opmerkt of het misschien ook geplaatst kan worden omdat haar vertrouwen in de mensheid sinds zondagmiddag weer een beetje gestegen is. “Ik fietste over de Griffeweg om een bezoekje te brengen aan mijn zus. Het was stralend weer en het was warm. Ik stopte op een gegeven moment even om mijn jas uit te trekken. Ongemerkt moet toen mijn rugzak, met daarin pasjes, gegevens en geld, op de grond zijn gevallen. Ik kwam hier pas veel later achter. Met mijn zus ben ik in haar auto gestapt en hebben we de route teruggereden in de hoop mijn tas aan te treffen. Dat was natuurlijk erg hoog gegrepen, maar ja, je hoopt het toch hè?”

“De tas was nergens te vinden dus ben ik maar overgegaan op het blokkeren van de pasjes. Later in de middag ben ik weer teruggefietst van het huis van mijn zus naar mijn eigen woning. Tijdens de fietstocht weer goed opgelet, maar niets. Uiteindelijk naar huis gefietst, en wat wacht mij daar? In de mand, die bij mijn voordeur staat, lag de rugzak. Een barmhartige Samaritaan heeft de moeite genomen om mijn tas naar mijn huis te brengen. Jammer genoeg was ik niet thuis om mijn anonieme held heel erg te kunnen bedanken.”