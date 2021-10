Vrijwel fitte selectie FC Groningen voor duel tegen AZ

sport

Foto Andor Heij. Spelersbus AZ

FC Groningen kan zondag in het thuisduel tegen AZ beschikken over een vrijwel fitte selectie.

Naast de al langer geblesseerde Radinio Balker is alleen verdediger Mike te Wierik wegens een blessure niet aanwezig. “We worden steeds fitter en we krijgen steeds meer spelers beschikbaar die steeds meer inhoud krijgen en dus steeds meer speelminuten kunnen maken”, aldus trainer Danny Buijs op de website van FC Groningen. “Dat is prettig, maar ook noodzakelijk. We willen klimmen op de ranglijst en daar hebben we alles en iedereen keihard bij nodig,”

FC Groningen staat 16e op de ranglijst en AZ is na een zwakke start aan een opmars bezig en staat 9e in de eredivisie. Vanwege Europese verplichtingen van AZ, afgelopen donderdag, wordt pas om 20.00 uur afgetrapt in het Euroborgstadion.